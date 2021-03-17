فاروق جعفر: هزيمة الزمالك أصابت جماهيره بالإحباط

أكد فاروق جعفر لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، أن خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا أصابت الجميع بالإحباط، مشيرا إلى ان طريقة اللعب التى بدأ بها الفريق لا تتناسب مع المباراة.





وقال جعفر خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "نتيجة المباراة أحزنت الكثير من الجماهير وسببت لهم الإحباط ، في الشوط الأول الزمالك لم يسدد على مرمى الترجي باستثناء تسديدة أشرف بن شرقي، وفي الشوط الثاني لم يكن هناك التركيز الكافي في المباراة من قبل لاعبي الأبيض".





وأكمل: "الزمالك لم يستعد للمباراة، ولم يقدم أي شيء جديد، الأداء وطريقة اللعب لم تناسب اللقاء".



