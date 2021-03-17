فاروق جعفر: هزيمة الزمالك أصابت جماهيره بالإحباط

أكد فاروق جعفر لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، أن خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا أصابت الجميع بالإحباط، مشيرا إلى ان طريقة اللعب التى بدأ بها الفريق لا تتناسب مع المباراة.
وقال جعفر خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "نتيجة المباراة أحزنت الكثير من الجماهير وسببت لهم الإحباط ، في الشوط الأول الزمالك لم يسدد على مرمى الترجي باستثناء تسديدة أشرف بن شرقي، وفي الشوط الثاني لم يكن هناك التركيز الكافي في المباراة من قبل لاعبي الأبيض".
وأكمل: "الزمالك لم يستعد للمباراة، ولم يقدم أي شيء جديد، الأداء وطريقة اللعب لم تناسب اللقاء".
وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.