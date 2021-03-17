مدرب المولودية: لعبنا بالنار أمام بطل السنغال ونتطلع للمستقبل بأمل كبير

قال عبد القادر عمراني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، إن فريقه "لعب بالنار" خلال المباراة التي تغلب فيها على ضيفه تونجيت السنغالي 1/ صفر، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وبات مولودية الجزائر بحاجة إلى نقطة واحدة لبلوغ دور الثمانية، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط متخلفا بنقطتين عن الترجي الرياضي التونسي الذي ضمن تأهله للدور المقبل عقب فوزه بذات النتيجة على الزمالك الذي تجمد رصيده عند نقطتين.





وقال عمراني، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "لعبنا بتسرع كبير واضعنا كرات سهلة. من الناحية الفنية لم نلعب كما يجب، وكدنا ان ندفع الثمن لان المنافس كان بإمكانه ان يعدل النتيجة من هجمة مرتدة واحدة في أي وقت من المباراة".





واضاف "أعتقد اننا قدمنا مستوى لعب مهما وصنعنا العديد من الفرص، وهذا هو الأهم لأنه سيسمح لنا بالتطلع للمستقبل بأمل كبير. لم نضمن التأهل بعد، رغم اننا بحاجة إلى نقطة واحدة لتحقيق هذا الهدف الذي كان في البداية صعب المنال بالنظر لخبرة وإمكانيات الزمالك والترجي".





وأكد عمراني، انه سيركز على المباراة القادمة لفريقه في الدوري الجزائري، لأنها مهمة ومن شأنها ان تمنح اللاعبين الثقة اللازمة لمواجهة ما تبقى من المشوار الأفريقي في افضل الظروف.