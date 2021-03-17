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حوادث

إصابة 9 أشخاص في مشاجرات بسوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:24 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب ٩ أشخاص بجروح قطعية وكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب 3 مشاجرات بين 13 فردًا أبناء عمومة وجيران بمراكز مختلفة بمحافظة سوهاج؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 9 أشخاص مُصابين بكسور وجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، ادعاء نشوب مشاجرات بينهم أقاربهم وجيرانهم.

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وبالانتقال والفحص وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

وحُررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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