إصابة 9 أشخاص في مشاجرات بسوهاج

أصيب ٩ أشخاص بجروح قطعية وكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب 3 مشاجرات بين 13 فردًا أبناء عمومة وجيران بمراكز مختلفة بمحافظة سوهاج ؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 9 أشخاص مُصابين بكسور وجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، ادعاء نشوب مشاجرات بينهم أقاربهم وجيرانهم.





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وبالانتقال والفحص وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.



