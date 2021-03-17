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حوادث

أكل العيش بالدراع .. سائق يطلق الخرطوش على زميله في سوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:24 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تعدى سائق توك توك على آخر بإطلاق أعيرة الخرطوش حتى أصابه بالقدم اليمنى؛ بسبب أولوية تحميل الركاب بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (أحمد م ا - 46 سنه - سائق توك توك - ويقيم دائرة المركز)، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني واشتباه قطع بالأوعية الدموية، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
 
وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب اتهم المدعو (أحمد س ع ج - 49 سنة - سائق توك توك - ويقيم دائرة المركز)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته، بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المُستخدم وهو فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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