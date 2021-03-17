انهيار سقف منزل من 3 طوابق في سوهاج

شهد مركز طهطا بسوهاج انهيارًا جزئيًا لمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية بناحية الصحيفة شمالي المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار سقف منزل ملك المدعو (ياسين. ع. ح - ٤٠ سنة - بائع متجول)، بناحية الصحيفة دائرة المركز.





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وبالانتقال والفحص تبين سقوط الجزء الخلفي للمنزل المبني بالطوب اللبن والعروق الخشبية على مساحة ١٢٠ متر، دون حدوث أي إصابات بشرية.





وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.



