ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد سيد درويش.. حقيقة وفاته بسبب المخدرات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:26 ص
سيد درويش
سيد درويش
Advertisements
سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء، 17 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سيد درويش، وهو أحد أهم الموسيقيين المصريين والعرب، جامعا بين المواقف الوطنية، والموهبة الفنية الفريدة، وامتد تأثيره لأجيال وأجيال بعد رحيله.

اسمه الحقيقي، هو: السيد درويش البحر، لكنه عرف فنيًا بـ سيد درويش، وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي. 

ولد سيد درويش بالإسكندرية في 17 مارس 1892، وتوفي في سبتمبر 1923، عن عمر يناهز الـ31 عامًا، وعلى الرغم من وفاته في سن صغيرة؛ إلا أنه ترك تاريخًا فنيًا ذاخرًا، ظل مخلدًا بين أروقة الفن، تتعارف عليه الأجيال. 

بدأ «درويش» ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905، ثم عمل في الغناء في المقاهي.

انتهت حياة سيد درويش، في عام 1923، بظروف غامضة، وهناك روايات كثيرة عن سبب وفاته ومنها أنه توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات ولكن أحفاده خرجوا ونفوا تلك الرواية مستندين على خطاب بخط يده يقول فيه لصديقه إنه أقلع عن السهر.

واستند أحفاد «درويش» على ما تم ذكره في مذكرات بديع خيري، بأن الشيخ سيد أقلع عن المخدرات، ويظهر ذلك جليا في أغانيه التي تنصح الشعب بالابتعاد عن المخدرات. 

أما الرواية المؤكدة بالأدلة أن سبب وفاة سيد درويش، هو تسمم مدبر من الإنجليز أو الملك فؤاد؛ بسبب أغانيه التي تحث الشعب على الثورة. 
Advertisements
Advertisements

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

حكم الشات بين الشاب والفتاة وحدود العلاقة بينهما.. الإفتاء ترد

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

أول رد من السعودية على اقتحام قصر معاشيق في عدن

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات