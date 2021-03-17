ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بينهم أب وطفلته.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:06 ص
إصابة ثلاثة أشخاص
إصابة ثلاثة أشخاص على طريق سوهاج الغربي
Advertisements
أنغام الجنايني
تبلغ لمركز شرطة جرجا بوجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الزراعي الغربي جنوبي محافظة سوهاج، ووجود مصابين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (محمد م ا - 35 سنه - عامل - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج - سائق السيارة)، و(سليمان م ا - 45 سنة - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام - سائق التروسيكل)، ونجلته (فاطمة سليمان - 10 سنوات - تلميذه)، و(محمد م م -  36 سنة - عامل - ويقيم العارف دائرة قسم أول سوهاج - من مستقلي السيارة)، مُصاب الأخير والثاني ونجلته بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.

اقرأ أيضاً

وبسؤالهم قرروا اصطدام سائق السيارة بالتروسيكل عقب اختلال عجلة القيادة بيده.

تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور