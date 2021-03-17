بينهم أب وطفلته.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة جرجا بوجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الزراعي الغربي جنوبي محافظة سوهاج ، ووجود مصابين.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (محمد م ا - 35 سنه - عامل - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج - سائق السيارة)، و(سليمان م ا - 45 سنة - عامل - ويقيم دائرة مركز دار السلام - سائق التروسيكل)، ونجلته (فاطمة سليمان - 10 سنوات - تلميذه)، و(محمد م م - 36 سنة - عامل - ويقيم العارف دائرة قسم أول سوهاج - من مستقلي السيارة)، مُصاب الأخير والثاني ونجلته بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.





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وبسؤالهم قرروا اصطدام سائق السيارة بالتروسيكل عقب اختلال عجلة القيادة بيده.





تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.



