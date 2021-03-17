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حوادث

ضبط صاحب مركز تعبئة زيت طعام بحيازته كمية كبيرة مجهولة المصدر بسوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:39 ص
ضبط صاحب مركز تعبئة
ضبط صاحب مركز تعبئة زيت طعام لحيازكمية كبيرة مجهولة المصدر
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أنغام الجنايني
دشنت إدارة التموين بمحافظة سوهاج، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥٤ قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (حمدي. أ. غ - ٣٠ سنة - صاحب مركز تعبئة زيت طعام - ويقيم دائرة مركز جهينة)؛ لحيازته وعرضه منتجات مجهولة المصدر دون فواتير بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط ٥ أطنان و٥٠٠ كجم زيت طعام سائب، و٣٦٥ كجم طحينة سائلة، مجهولين المصدر.

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وتلقى اللواء دكتور حسن محمود،  مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط صاحب مركز تعبئة زيت طعام؛ لحيازته وعرضه كمية من الزيت مجهولة المصدر بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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