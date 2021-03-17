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منوعات

نتيجة تشخيص طبي خاطئ.. نهاية مأساوية لطفل بريطاني.. تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:58 ص
نهاية مأساوية لطفل
نهاية مأساوية لطفل بريطاني
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يارا زكريا
بعد تشخيصه طبيًا بشكل خاطئ؛ توفى طفل بريطاني لم يتعد الـ 4 سنوات من عمره بعد أيام من نقل والدته له إلى المستشفي حيث لم يتم اكتشاف إصابته بالإنتان أو تعف الدم في الوقت المناسب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية كان عدم إعطاء "شيلدون فارنيل" مضادات حيوية لتوقف تطورات الإنتان؛ سببا رئيسيا في وفاته، حيث أرسل إلى المنزل بشكل عادي جدًا، حسبما ورد في التحقيقات.

وأوضح الطبيب الشرعي، ديريك وينتر أن طبيب الأطفال الخبير بالمستشفي اكتشف أن العلاج المقدم للصبي الصغير كان غير منطقي و لا يناسب حالته الصحية كما لم يؤثر عليه إيجابيًا. 

وقال عالم الأحياء الدقيقة، الدكتور مايكل روثبورن للمحكمة إنه يعتقد أن شيلدون من مدينة هوتون لو سبرينج شمال شرق إنجلترا كان سينجو لو أكد المسعفون أن البكتيريا الكروية من المجموعة "أ" وعالجوه على الفور.

وأضاف طبيب الأطفال الشاهد على الواقعة، أن الطاقم الطبي أضاع 4 فرص واضحة لإعطاء الطفل المضادات الحيوية عن طريق الوريد، بما في ذلك 3 فرص عندما كان في سرير المستشفى.


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