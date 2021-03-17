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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف موعد أول مؤتمر صحفي لـ بايدن منذ توليه الرئاسة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:11 ص
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ توليه الرئاسة في 25 مارس الجاري.

وخالف بايدن، الذي أدى اليمين في 20 يناير الماضي، عادات الرؤساء السابقين، وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحفي للرد على أسئلة الإعلاميين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات بسبب عدم عقده مؤتمرا صحفيا رسميا يتيح التفاعل والتطرق إلى مزيد من الأسئلة والأجوبة.

وساهم تأخر بايدن في إجراء المؤتمر في تزايد الانتقادات من قبل المعارضين الذين  يسعون إلى إظهاره على أن فريقه يحميه إلى أقصى حد، خشية ارتكابه الكثير من الهفوات.
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