البيت الأبيض يكشف موعد أول مؤتمر صحفي لـ بايدن منذ توليه الرئاسة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ توليه الرئاسة في 25 مارس الجاري.





وخالف بايدن، الذي أدى اليمين في 20 يناير الماضي، عادات الرؤساء السابقين ، وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحفي للرد على أسئلة الإعلاميين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات بسبب عدم عقده مؤتمرا صحفيا رسميا يتيح التفاعل والتطرق إلى مزيد من الأسئلة والأجوبة.



