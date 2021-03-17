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فن

رانيا فريد شوقي تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها : أجدع وأوفى بوسبوس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:22 ص
رانيا فريد شوقي وبوسي
رانيا فريد شوقي وبوسي شلبي
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محمد بدران
هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها، ووجهت لها رسالة خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رانيا فريد شوقي، في رسالتها: "كل سنة و انتي طيبة يا اجدع و أوفي بوسبوس و عقبال مليون سنة يا روحي في صحة وعافية وستر و خير و حب يارب 🎂❤💃🌹🥰".

يوافق اليوم الأربعاء 17 مارس عيد ميلاد الإعلامية بوسي شلبى زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز و التى اكملت عامها الـ 55، إلا انها تلفت دائما الأنظار حول إطلالاتها وأزيائها.

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.


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