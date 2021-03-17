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منوعات

أقدم من الأرض.. حكاية هبوط نيزك في بلد عربي منذ قرن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:32 ص
حكاية هبوط نيزك في
حكاية هبوط نيزك في بلد عربية منذ قرن
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يارا زكريا
أكد مجموعة من العلماء بفرنسا أن النيزك المكتشف حديثًا في الصحراء الكبرى بـ"عرق شيش" جنوب الجزائر في يوليو 2020، سيساعد بشكل كبير على فهم كيفية تشكل كوكب الأرض خاصة أن النيزك الملقب بـ «EC 002» جزء من قشرة كوكب أولى اختفى في النظام الشمسي، كما يقدر عمره بنحو حوالي 4.566 مليار سنة على الأقل بينما عمر الأرض 4.543 مليار سنة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية قال أستاذ الكيمياء الجيولوجية، جان أليكس بارات، من جامعة ويسترن بريتاني الفرنسية إنه يبحث في النيازك منذ أكثر من 20 عامًا، وربما يكون هذا النيزك الجديد الذي يعتقد أنه هبط في الصحراء منذ قرن الأكثر روعة على الإطلاق، حيث أن شظية الصخر أقدم من الأرض، وتشكلت بعد مليوني سنة فقط من إنشاء النظام الشمسي نفسه.

وأضاف أستاذ الكيمياء الجيولوجية أن النيزك مصنوع من صخرة منصهرة تسمى أنديسايت قبل حوالي 4.6 مليار سنة وسيستغرق حوالي 100000 عام على الأقل حتى يصلب خاصة أنه يتكون حاليًا من 43 قطعة أكبرها بحجم قبضة اليد، موضحًا أن لونه أخضر عند قطعه ، وسطحه بني، فلا يوجد نيزك آخر معروف يشبهه.

ويحتوي النيزك أيضًا على 58% من ثاني أكسيد السيليكون، مما يجعله أكثر ندرة من غيره الموجود سابقًا على الأرض، حيث يوجد هذا المعدن بشكل شائع في المناطق البركانية على كوكبنا.
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