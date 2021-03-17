استطلاع : الأهرامات ضمن أفضل 5 وجهات سياحية للبريطانيين بعد الإغلاق

جاءت مصر ضمن أفضل 5 وجهات سياحية يفضلها البريطانيون، حسبما أظهر استطلاع رأي حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وبحسب الاستطلاع، كانت جزر المالديف هي أفضل وجهة سياحية للبريطانيين خلال أول عطلة بعد انتهاء الإغلاق المفروض لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وأتت على رأس القائمة بنسبة 39%.





وسأل الباحثون محبي السفر في بريطانيا عن أفضل الأماكن التي سيقضون فيها العطلات القادمة، حيث جاءت مشاهدة ظاهرة "الشفق القطبي" في المرتبة الثانية بنسبة 37%، فيما حلت فكرة الاستمتاع بالصخور الوردية في جزيرة سيشل في المركز الثالث بنسبة 28%.





بينما جاءت الأهرمات المصرية في الجيزة، وجزيرة سانتوريني في اليونان في المرتبة الرابعة، بنسبة 27% لكل منهما، لتصبح مصر ضمن قائمة المقاصد الخمسة الأولى للبريطانيين.





وفي المركز الخامس، فضل البريطانيون بنسبة 26% رؤية "جراند كانيون" في الولايات المتحدة عبر طائرة هليكوبتر، وجاء الذهاب إلى شلالات نياجرا في المركز ذاته.





وأجري الاستطلاع على نحو 2000 شخص من البالغين من قبل شركة "Club Med" للسياحة والسفر، بحسب "دايلي ميل".



