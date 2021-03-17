بفستان أبيض.. ريهام سعيد تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام مرتدية فستان شيفون أنيقا باللون الأبيض، وتميزت بقصة شعر قصيرة ومكياج جذابًا زاد من جمالها، وعلقت "صباح الخير" نالت إعجاب متابعيها.



وسبق أن أعربت الاعلامية ريهام سعيد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صبايا الخير في الفترة الأخيرة .



وقالت في تصريح لـ صدى البلد: "الحمد لله البرنامج يسير بخطوات ثابتة وكل حلقة تزداد نسبة مشاهدته عن ما قبلها.. والحلقات القادمة ستحمل مفاجآت عديدة".



يذكر أن برنامج صبايا الخير يذاع أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع على قناة النهار في التاسعه والنصف مساء.