لو جبت سيرته اعملولي بلوك.. صلاح عبدالله يسخر من هزيمة الزمالك أمام الترجي

علق الفنان صلاح عبد الله بشكل ساخر على خسارة الزمالك من فريق الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".





وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه على"تويتر":" ‏لأجل غير مسمى.. لو شوفتوني جبت سيرته إعملولي بلوك😭😫".





وتغلب الترجي التونسي، علي الزمالك في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة بهدف دون رد، بتسديدة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.







