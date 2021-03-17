بمكياج جذاب.. إنجي علي تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة والمذيعة إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وظهرت إنجي علي بإطلالة جذابة حيث ارتدت سترة باللون الأسود مكشوفة الصدر مما أبرز أناقتها واعتمدت علي ماكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة ومميزة.





وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.





وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.







