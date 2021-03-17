ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمكياج جذاب.. إنجي علي تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:24 ص
إنجي على
إنجي على
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة والمذيعة إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت إنجي علي بإطلالة جذابة حيث ارتدت سترة باللون الأسود مكشوفة الصدر مما أبرز أناقتها واعتمدت علي ماكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة ومميزة.

وتقدم  إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.

وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تعافى وخرج من المستشفى.. زوجة وائل الإبراشي تطمئن جمهوره

محبتكم تاج فوق راسي.. رسالة توفيق عبد الحميد بعد شفائه من كورونا

خالد يوسف مع زوجته في منزله بعد عودته لمصر .. شاهد

أول رد من السعودية على اقتحام قصر معاشيق في عدن

جدة تصور شيطانا يقف على سرير حفيدتها.. صور

في ذكرى ميلاد سيد درويش.. حقيقة وفاته بسبب المخدرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري