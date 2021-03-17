قبل وفاته بأيام .. مُسن يتزوج من حبيبته في المستشفى.. فيديو مؤثر

رغم إحساسه الشديد أنه يحتضر؛ إلا أنه أصر على الزواج من "حب عمره" و"توأم روحه"- كما وصفها قبل 3 أيام من وفاته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) في المستشفى.





وحسب صحيفة «ميترو» البريطانية أدرك "جيري نابورز"، 62 عامًا أنه لن ينجو من كوفيد لذلك طلب من خطيبته شيري، 53 عامًا ، الزواج منه وهو مستلقٍ على سريره في المستشفى.





وقالت شيري: «أحببنا بعضنا كثيرا جدًا، وأرادني أن أكون جزءًا من عائلته، ولم يكن ما حدث يدور في عقلنا ، لكنه كان جميلًا، ا ستذكرت اللحظات الأخيرة معًا، كنت جالسةً على سريره أبكي».





وتابعت: «كنا حذرين للغاية، لبسنا أقنعة، وكان لدينا مطهر لليدين في كل مكان، لكن جيف يعاني من حالة تنفسية تسمى مرض الانسداد الرئوي المزمن تسببت له في نوبة أكثر خطورة من كوفيد التي قتله».





وبعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا؛ حثت "شيري"، الناس، على توخي الحذر مع انخفاض حالات فيروس كورونا؛ خوفًا من عودته بشدة، مختتمةً: «قد لا يؤذيك فيروس كورونا، لكنه قد يؤذي شخصًا آخر».