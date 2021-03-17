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رياضة

دمج الدوري الهولندي والبلجيكي لكرة القدم في مسابقة واحدة.. صحيفة فرنسية تكشف التفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في بلجيكا، صوتت لدمج الدوري المحلي، مع مثيله في هولندا.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الفكرة التي طرحت منذ عدة أشهر؛ تهدف لزيادة العوائد المادية من حقوق البث التلفزيوني، وضمان استقرار مادي، فضلا عن تطور رياضة كرة القدم، ومقارعة كبرى البطولات الدولية من حيث قوة المنافسة.

وصوَّت ممثلو 25 ناديا بلجيكيا، لصالح الاندماج، والذي سيشهد وجود فرق عريقة، مثل "أياكس أمستردام وإيندهوفن وفينورد وألكمار (هولندا)، وأندرلخت وكلوب بروج وستاندرليج وجينك (بلجيكا).
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