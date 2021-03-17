دمج الدوري الهولندي والبلجيكي لكرة القدم في مسابقة واحدة.. صحيفة فرنسية تكشف التفاصيل

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء ، أن أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في بلجيكا ، صوتت لدمج الدوري المحلي ، مع مثيله في هولندا.





وأضافت الصحيفة، أن هذه الفكرة التي طرحت منذ عدة أشهر؛ تهدف لزيادة العوائد المادية من حقوق البث التلفزيوني ، وضمان استقرار مادي ، فضلا عن تطور رياضة كرة القدم ، ومقارعة كبرى البطولات الدولية من حيث قوة المنافسة.



