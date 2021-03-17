3 أطفال يعانون من غلاء أجهزة ضعف السمع.. والأم: قالولي ابنك أخرس

خيم الحزن على بيتهم نتيجة غلاء أجهزة ضعف السمع وتكلفة صيانتها لأطفالهم الثلاثة لكنهم يرضون بقضاء الله ويسعون قدر استطاعتهم لرعاية أبنائهم حتى باعوا جميع ما امتلكوه لتوفير حياة كريمة لهم يسمعون فيها ويفهمون من حولهم مثل باقي الأطفال في أعمارهم لكن تظل العين بصيرة واليد قصيرة وتحتاج لمد يد العون لهم.





تقول نجلاء السيد محمد، والدة الأطفال، في فيديو لموقع «صدى البلد» إنها اكتشفت إصابة أول طفل لها بضعف السمع نتيجة تأخره في الكلام وردود الأفعال مقارنة بطفل ولد معه في نفس الوقت؛ فقامت بعرضه على طبيبة بمدينة الزقازيق فأكدت لها عدم قدرته على الاستماع وأنه يحتاج لتركيب سماعة في أذنه ونظرًا لعدم قدرتهم على شرائها تكفل التأمين الصحي للطفل بجزء كبير من تكلفتها.





واضافت والدة الملائكة الثلاثة من قرية الفولي الكبيرة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أن عائلة الأطفال تخلت عنهم بشكل كبير وعزلوهم في منزل بمفردهم بعيدًا عن العائلة خاصة بعد انجابها وزوجها للطفل الثاني محمد بعد أخيه أحمد بسنتين ثم محمود بعدهما بثلاث سنوات في عام 2011 وجميعهم مصابون بضعف السمع.





بدأ مشوار العائلة مع أطفالهم الثلاث بين إجراء لعملية زرع قوقعة لهم عام 2019 بدعم من الدولة في تكلفة العمليات للأطفال الثلاثة كما قامت العائلة ببيع كل ما تمتلكه أيضًا وهو ما يقدر بـ 7 قراريط أرض بالمنزل للمساهمة في عمليات الأطفال والتي أجريت بمستشفى وادي النيل بالقاهرة لتبدأ معاناتهم مع الأجهزة وصيانتها من فترة لأخرى إضافة إلى جلسات تخاطب أسبوعية لهم في مدينتي فاقوس والحسينية.





«أنت ابنك أخرس» .. كانت هذه أكثر جملة أزعجت نجلاء من المحيطين بها لكنها اعتادت دائمًا أن ترضي بقضاء الله وقدره خاصةً بعد تأكيد الطبيب أن هذه الجملة تدل على جهل من يقولها وليس لها أي أساس علمي أو عقلي مشيرة إلى أنها لا تشغل بالها سوى برعاية أطفالها والحفاظ على أجهزتهم بمراقبتهم ليل نهار خوفًا من تلف أي جزء صغير بها والذي قد تتعدى تكلفته آلاف الجنيهات.





أما عن ارتباطها بأولادها ويومها معهم فتبين نجلاء: «عندي مشاكل كتيرة في التواصل معاهم وارضائهم، فهم أطفال يريدون اللعب بحرية، وأي كلمة صغيرة تجرحهم ويشكون لي وهذا يحدث كثيرًا، إضافة إلى أنهم غالبًا يريدون أي شيء جديد كلعبة أو جهاز تابلت يلعب به أطفال غيرهم».





وتؤكد نجلاء أنه نظرًا لغلاء أجهزة ضعف سمع الأطفال تحرص على الحفاظ عليها بكل السبل من خلال جعل أطفالها الثلاثة يرتدون الزي الشتوي في الصيف والشتاء على السواء إضافة إلى عدم جلوسهم لفترة طويلة في الشمس أو المطر نهائيًا لئلا يتضرر أيا من مكونات أجهزة ضعف السمع من الكابلات أو بيت البطارية أو الفلاتر أو المغناطيس، حيث إن فلتر الجهاز لكل واحد فيهم تتعدى تكلفه الـ 400 جنيه كما أن بطارية كل جهاز تكلف 5 الاف جنيه والسلك 3 الاف جنيه.





من جانبه ناشد مصطفى منصور إبراهيم، وهو كاتب بالأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة وأهالي الخير والقلوب الرحيمة بمساندته في صيانة أجهزة أطفاله المعطلة والتي تبلغ تكلفتها 55 ألف جنيه لكل طفل من الثلاثة وقطع تتغير كل 3 أشهر بـ 350 للفرد الواحد إضافة إلى جلسات التخاطب وهذا ما يفوق قدرة دخله المقدر بـ 2385 جنيها شهريًا إضافة إلى معاش من الدولة لأطفاله.