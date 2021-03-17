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أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات تتعامل مع 24 مسئولاً من الصين وهونج كونج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:40 ص
واشنطن تحدد 24 مسؤولا
واشنطن تحدد 24 مسؤولا عن تقويض الحكم الذاتي في هونج كونج
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة حددت قائمة تضم 24 مسؤولا من الصين وهونج كونج، أدت أفعالهم لتقويض الحكم الذاتي في هونج كونج.

وأضاف الوزير الأمريكي أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المسؤولين الذين تم تحديدهم في القائمة ستخضع للعقوبات، وفقا لوكالة "رويترز".

جاء ذلك في بيان أصدره بلينكن تعليقا على تقرير صادر حول التعديلات التي أدخلتها الصين على قانون الحكم الذاتي في هونج كونج، والذي أقره الكونجرس العام الماضي.

ومن بين المسؤولين 14 نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومسؤولين في قسم الأمن القومي لقوات شرطة هونج كونج ومكتب حماية الأمن القومي.

ويأتي الرد الأمريكي؛ عقب موافقة البرلمان الصيني في 11 مارس الجاري فرض تغييرات جوهرية لخفض نسبة المشاركة في النظام الانتخابي لهونج كونج.

وأعرب بلينكن، عن قلقه العميق إزاء قرار الصين معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن "يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي الموعود للناس في هونج كونج ويحرم سكانها من أن يكون لهم صوت في حكمهم". 

وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها وشركائها في التحدث علنا عن حقوق وحريات الناس في هونج كونج، وتابع بلينكن "سنرد عندما تفشل الصين في الوفاء بالتزاماتها". 
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