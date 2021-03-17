ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا تستثمر ملايين الدولارات لتعزيز قدرات تطوير اللقاحات والعقاقير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:38 ص
كندا تستثمر ملايين
كندا تستثمر ملايين الدولارات لتعزيز قدرات تطوير اللقاحات
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الحكومة الكندية، استثمار ملايين الدولارات لتعزيز قدرات تطوير اللقاحات والعقاقير في البلاد.

وقال وزير الابتكار الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، إنه يجب على كندا بناء وتوسيع مرافق التصنيع الحيوي المحلية وتطوير المزيد من المعدات لتأمين المزيد من اللقاحات والعلاجات لمكافحة كوفيد-19.

وتساهم أوتاوا بما يصل إلى 54.2 مليون دولار في مؤسسة "كي إيه بي إس لابوراتوريس" وما يصل إلى 13.44 مليون دولار في مؤسسة "إميون بيوسولوشن" لتوسيع عملياتها في كيبيك.

كما توفر ما يصل إلى 32.7 مليون دولار لشركة "نوفوكال فارامساتيكال" في كندا من أجل نمو مرافق التصنيع الحيوي في أونتاريو.

وتستثمر أوتاوا أيضا 150 مليون دولار لمساعدة الشركات على التقدم خلال المراحل المبكرة من البحث والتطوير للعديد من اللقاحات المرشحة المصنوعة في كندا.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

انتحار عارضة أزياء شابة.. وجامعتها: قصرنا في حقها

حسن المستكاوي : الزمالك فقد شخصيته أمام الترجي المنظم

الإفتاء : قراءة القرآن تصل للمتوفى برأي جماهير العلماء.. فيديو

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب

تعافى وخرج من المستشفى.. زوجة وائل الإبراشي تطمئن جمهوره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري