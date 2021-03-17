كندا تستثمر ملايين الدولارات لتعزيز قدرات تطوير اللقاحات والعقاقير

أعلنت الحكومة الكندية، استثمار ملايين الدولارات لتعزيز قدرات تطوير اللقاحات والعقاقير في البلاد.





وقال وزير الابتكار الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، إنه يجب على كندا بناء وتوسيع مرافق التصنيع الحيوي المحلية وتطوير المزيد من المعدات لتأمين المزيد من اللقاحات والعلاجات لمكافحة كوفيد-19.





وتساهم أوتاوا بما يصل إلى 54.2 مليون دولار في مؤسسة "كي إيه بي إس لابوراتوريس" وما يصل إلى 13.44 مليون دولار في مؤسسة "إميون بيوسولوشن" لتوسيع عملياتها في كيبيك.





كما توفر ما يصل إلى 32.7 مليون دولار لشركة "نوفوكال فارامساتيكال" في كندا من أجل نمو مرافق التصنيع الحيوي في أونتاريو.





وتستثمر أوتاوا أيضا 150 مليون دولار لمساعدة الشركات على التقدم خلال المراحل المبكرة من البحث والتطوير للعديد من اللقاحات المرشحة المصنوعة في كندا.