أول خسوف للقمر هذا العام .. اعرف موعده وأماكن حدوثه

يشهد سكان الأرض هذا العام، أول ظاهرة خسوف كلي للقمر، والتي ينتظرها هواة الفلك، حيث من المرتقب حدوثه يوم 26 من شهر مايو المقبل.
وعن الموعد؛ تكون بدايته في تمام الساعة 11:44 دقيقة ، ووسطه في تمام الساعة 13:20 ، كما تكون نهاية هذا الخسوف في تمام الساعة 12:52 دقيقة، وبذلك يكون مقداره بنسبة %100.9.
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ويرى الخسوف الكلي للقمر في شرق استراليا ، والمحيط الهادئ، والأمريكتين ، ولا يرى في مصر .
ويتفق توقيت وسط هذا الخسوف، مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا ، وتستخدم هذه الظواهر في تحديد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية والقمرية .
كما تستخدم أيضا في انعكاسات حركات القمر والشمس حول الأرض ، وكذلك في التقويم الهجري .