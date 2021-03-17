أول خسوف للقمر هذا العام .. اعرف موعده وأماكن حدوثه

يشهد سكان الأرض هذا العام، أول ظاهرة خسوف كلي للقمر ، والتي ينتظرها هواة الفلك، حيث من المرتقب حدوثه يوم 26 من شهر مايو المقبل.





وعن الموعد؛ تكون بدايته في تمام الساعة 11:44 دقيقة ، ووسطه في تمام الساعة 13:20 ، كما تكون نهاية هذا الخسوف في تمام الساعة 12:52 دقيقة، وبذلك يكون مقداره بنسبة %100.9.









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ويرى الخسوف الكلي للقمر في شرق استراليا ، والمحيط الهادئ، والأمريكتين ، ولا يرى في مصر .





ويتفق توقيت وسط هذا الخسوف، مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا ، وتستخدم هذه الظواهر في تحديد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية والقمرية .





كما تستخدم أيضا في انعكاسات حركات القمر والشمس حول الأرض ، وكذلك في التقويم الهجري .