سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلاد بوسي شلبي

هنأت الفنانة سمية الخشاب، الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها، ووجهت لها رسالة خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت سمية الخشاب : "كل سنة و انتي طيبة يا روح قلبي عيد ميلاد سعيد وعقبال 💯 سنة يا احلي بوسي".
ويوافق اليوم الأربعاء 17 مارس عيد ميلاد الإعلامية بوسي شلبى زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز و التى اكملت عامها الـ 55، إلا انها تلفت دائما الأنظار حول إطلالاتها وأزيائها.
وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.