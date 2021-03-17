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محافظات

للتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.. استمرار حملة صحة القاهرة لليوم الرابع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:18 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
 

تستمر لليوم الرابع حملة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة التنشيطية الخدمية المجانية الموسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  برعاية د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تحت شعار " حقك تنظمي " ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " في اطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 
وأشار د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي من يوم ١٤ - ١٨ مارس وتشمل مناطق ( المطرية ـ السلام ٢ ، المرج ، حلوان ، القاهرة الجديدة ، التبين ، البساتين ).

كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية يوم ٢١ مارس على ان تستمر حتى ٢٥ مارس وتشمل مناطق ( عين شمس ، مصر القديمة _ دار السلام _ السلام أول _ حدائق القبة _ المعصرة _  ١٥ مايو )  .

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية أن الحملة تستهدف رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات ، بالاضافة إلى تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين النساء والولادة ، وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية على أن يتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.

وأكد مدير المديرية أن الحملة تتضمن ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومردوده على صحة الأم والطفل ، مشيرا إلى إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
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