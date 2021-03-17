ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | ابن شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد رمضان.. خالد يوسف يظهر مع زوجته في المنزل.. رسالة توفيق عبد الحميد بعد شفائه من كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:57 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر صدى البلد عددًا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية :

أكد  الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين  في تصريح  ل صدى البلد  أنه لا يعلم شيئا عن الفنانة جيهان فاضل.

طمأن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت سلبية. 

نشر المطرب الشعبي عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، مقطع فيديو قصيرًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يعرض على متابعيه أحدث أغنية له. 

علق الفنان صلاح عبد الله بشكل ساخر على خسارة الزمالك من فريق الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار شاربتلي- زوجة المخرج خالد يوسف-، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها في منزله، بعد عودته إلى مصر. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر

وفاة شقيق المخرج خالد يوسف

خاص| أشرف زكي يعلق على غياب جيهان فاضل: عضوة منقطعة من النقابة

لابس فانلة بحمالة .. ابن شعبولا يهاجم محمد رمضان بأغنية جديدة

خالد يوسف مع زوجته في منزله بعد عودته لمصر .. شاهد

حدث ليلاً | إصابات كورونا ترتفع.. موسيماني يتخلف عن العودة وخسارة الزمالك تثير موجة غضب.. السعودية ترد على اقتحام قصر معاشيق.. وانفجار في أمريكا

ترشيحاتنا

تسبب السرطان .. احذر الشواء على الفحم بهذه الطريقة

رياح مثيرة للأتربة وأمطار قادمة.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 مارس.. فيديو

بـ 3 منتجات فقط.. خبيرة مكياج تكشف أسباب توهج المشاهير في المناسبات.. فيديو

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.. آخر تحديث

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور