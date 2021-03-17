أخبار الفن | ابن شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد رمضان.. خالد يوسف يظهر مع زوجته في المنزل.. رسالة توفيق عبد الحميد بعد شفائه من كورونا

نشر صدى البلد عددًا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية :





أكد الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين في تصريح ل صدى البلد أنه لا يعلم شيئا عن الفنانة جيهان فاضل.





طمأن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت سلبية.





نشر المطرب الشعبي عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، مقطع فيديو قصيرًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه وهو يعرض على متابعيه أحدث أغنية له.





علق الفنان صلاح عبد الله بشكل ساخر على خسارة الزمالك من فريق الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".





نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار شاربتلي- زوجة المخرج خالد يوسف-، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها في منزله، بعد عودته إلى مصر.



