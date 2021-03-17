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أخبار العالم

روسيا ترد على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مساعدة ترامب في انتخابات 2020

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:05 ص
روسيا ترد على تقرير
روسيا ترد على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن انتخابات 2020
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قسم الخارجي
ردت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الأربعاء، على تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت السفارة في بيان "واشنطن تحاول نقل أزماتها الداخلية إلى لاعبين خارجيين.. مثل هذا الموقف من الإدارة الأمريكية، لا يتوافق مع حوار الخبراء الذي اقترحته موسكو والمبني على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا".

وذكر البيان الروسي أن تصرفات الولايات المتحدة لا تسهم في تطبيع العلاقات الثنائية.

جاء ذلك بعدما نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريرا  حول التهديدات الخارجية خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة، والذي كشف أن قوى خارجية، من ضمنها روسيا، حاولت التأثير على سير الانتخابات ، وكان هدفها تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.
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