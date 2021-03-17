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أخبار العالم

للمرة الأولى.. محكمة في اليابان تشرع زواج المثليين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:18 ص
اليابان
اليابان
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قسم الخارجي
أصدرت محكمة في مدينة سابورو شمالي اليابان اليوم الأربعاء، حكما ينص على أن عدم الاعتراف بزواج المثليين في البلاد، يعتبر "أمرا غير دستوري".

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، نص الحكم القضائي على أن "رفض منح المثليين الحق القانوني في الزواج هو تجاوز لصلاحيات الهيئة التشريعية".

ويعتبر هذا الحكم، أول نصر من نوعه في اليابان، وله دلال رمزية للمدافعين عن حقوق المثليين في البلد الوحيد بين دول مجموعة "السبع الكبار" الذي لا يعترف بشكل كامل بالزيجات بين المثليين والمثليات. 

وينص دستور اليابان على أن "الزواج يجب أن يكون فقط بموافقة كلا الجنسين"، وتقول الحكومة إن هذا يعني أن زواج المثليين غير منصوص عليه في الدستور أو القانون المدني.

مع ذلك، رفضت محكمة سابورو في حكمها بشأن دعوى رفعتها ثلاث "عائلات" من المثليين في جزيرة هوكايدو، مطلبهم بدفع مليون ين ياباني لكل من أفرادها عن "الأضرار النفسية" الناجمة عما وصفوه بإهمال الحكومة في عدم تعديل القانون للسماح لهم بالزواج.
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