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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 مارس.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:20 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى  24
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى  10 والعظمى  26
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 08 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 22
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى  13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22
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