تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل شوصون بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.

مقادير شوصون بالجبن

2 عجينة باف باستيري حجم كبير مفرودة

2 كوب تونة

1 كوب زيتون أسود حلقات

2 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم

بصلة مفرومة مشوحة فى زيت

ملح

فلفل أسود

زعتر

2 كوب جبنة شيدر مبشورة

1 كوب صلصة طماطم

بيضة مخفوقة للدهن

التقديم

خس فرنسي

طماطم شيري

طريقة تحضير شوصون بالجبن

للحشو

* تفرد عجينة الباف باستيري ثم تقطع إلى دوائر وسط و يضاف الحشو

* تدهن أطراف دوائر العجينة بالقليل من الماء ثم تطبق على الحشو و تدهن بالبيض و ترش بالزعتر

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 و يترك حتى النضج

* يخرج من الفرن و يقدم مع الخس و الطماطم الشيري