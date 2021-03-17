تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل شوصون بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.
مقادير شوصون بالجبن
2 عجينة باف باستيري حجم كبير مفرودة
2 كوب تونة
1 كوب زيتون أسود حلقات
2 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم
بصلة مفرومة مشوحة فى زيت
ملح
فلفل أسود
زعتر
2 كوب جبنة شيدر مبشورة
1 كوب صلصة طماطم
بيضة مخفوقة للدهن
التقديم
خس فرنسي
طماطم شيري
طريقة تحضير شوصون بالجبن
للحشو
* تفرد عجينة الباف باستيري ثم تقطع إلى دوائر وسط و يضاف الحشو
* تدهن أطراف دوائر العجينة بالقليل من الماء ثم تطبق على الحشو و تدهن بالبيض و ترش بالزعتر
* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 و يترك حتى النضج
* يخرج من الفرن و يقدم مع الخس و الطماطم الشيري