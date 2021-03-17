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مرأة

طريقة عمل شوصون بالجبنة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:39 ص
طوشون بالجبن
طوشون بالجبن
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل شوصون بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.

مقادير شوصون بالجبن

2 عجينة باف باستيري  حجم كبير مفرودة
2 كوب تونة
1 كوب زيتون أسود  حلقات
2 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم
بصلة مفرومة  مشوحة فى زيت
ملح
فلفل أسود
زعتر
2 كوب جبنة شيدر مبشورة
1 كوب صلصة طماطم
بيضة مخفوقة  للدهن
التقديم
خس فرنسي
طماطم شيري

طريقة تحضير شوصون بالجبن
للحشو

* تفرد عجينة الباف باستيري ثم تقطع إلى دوائر وسط و يضاف الحشو

* تدهن أطراف دوائر العجينة بالقليل من الماء ثم تطبق على الحشو و تدهن بالبيض و ترش بالزعتر

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 و يترك حتى النضج

* يخرج من الفرن و يقدم مع الخس و الطماطم الشيري

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