ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جرائم جنسية.. الاغتصاب الجماعي للقاصرات في إسرائيل بأعلى المعدلات عالمية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:01 ص
سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء أن معدل الجرائم الجنسية في إسرائيل ارتفع بشكل فج وأصبحت جرائم الاغتصاب الجماعي في أعلى معدلاتها بنحو 10 % مقارنة بمعدلات عالمية.

وارتفعت معدلات الاغتصاب الجماعي للقاصرين، وأظهرت بيانات أن الضحايا في عمر دون الـ17 والجناة في العشرينيات.

وأكدت "أوريت سوليتزينو"، مديرة مركز أزمات الاغتصاب في إسرائيل، إن ارتفاع معدلات العنف الجنسي في البلاد، سببه "نقص التعليم، والفشل في إنفاذ القوانين" إضافة إلى "زيادة التعرض لمواد إباحية".

وأشارت سوليتزينو إلى أن "وباء العنف الجنسي الجماعي" أصبح يتفاقم بسبب نقص التثقيف حول الاعتداءات الجنسية.

وألقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القبض على ثلاثة أشخاص يشبته بأنهم نفذوا جريمة اغتصاب جماعي بحق فتاة لم تتجاوز الـ16 من العمر.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور