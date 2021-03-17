ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جدل فى البرازيل بسبب مقترح برش الكحول على المدن عبر طائرات الهليكوبتر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
اقترح سياسي برازيلي استخدام المروحيات والطائرات "لرش بلدته بمطهر اليدين" للقضاء على فيروس كورونا من الأعلى، في محاولة وصفتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بـ"اليائسة والعقيمة".

وقدم المسؤول المحلي بولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية اقتراحه في وقت تكافح فيه البرازيل تفشي فيروس كورونا المستمر منذ 13 شهرا، والذي تسبب بوفاة أكثر من 280 ألف شخص.

وخلال اجتماع للسياسيين المحليين في بلدة "كانيلا" السياحية، تساءل عضو المجلس ألبيري دياس عما إذا كان الرش الجوي لمعقم اليدين قد يساعد على مكافحة الفايروس.

وقال دياس "لدينا الكثير من رجال الأعمال هنا الذين يمتلكون طائرات ومروحيات، ولا أعرف إذا كان هناك سائل من معقم اليدين، ولكني أعتقد أن الرش سيكون فكرة جيدة، لأن الفيروس في الهواء".

وأضاف "إنهم يستخدمون الطائرات لرش المحاصيل، وربما تكون فكرة جيدة لأن الكحول المعقم لا يضر".

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، ضحك أحد زملاء دياس في المجلس على الاقتراح الذي قدمه، وأثار تصريحه موجة سخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل في بلدته.

وقرر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إقالة وزير الصحة إدواردو بازويلو الذي تعرض للانتقاد على نطاق واسع بعد ازدياد عدد الوفيات والإصابات بسبب فيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البرازيل: أعداد الوفيات المتأثرة بـ كورونا تتخطى الـ200 ألف حالة

بسبب كورونا.. تظاهرات في البرازيل لمطالبة الرئيس بترك منصبه

بسبب سوء إدارته لكورونا..تظاهرات جديدة بالبرازيل تطالب برحيل بولسونارو..فيديو

رغم محاولة عزله.. حليف الرئيس البرازيلي يفوز برئاسة البرلمان

البرازيل تتلقى أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

طبيبة من أصل سوري ترفض تولي وزارة الصحة في البرازيل

ترشيحاتنا

بعد تراجع الأمس.. سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الكويت .. ضجة وغضب بعد إجبار طالبات على نزع العباءات للتفتيش

فاروق جعفر: هزيمة الزمالك أصابت جماهيره بالإحباط

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

الإفتاء : قراءة القرآن تصل للمتوفى برأي جماهير العلماء.. فيديو

بعد منع طائرته من عبور أجواء الأردن .. نتنياهو يتوجه إلى الإمارات في هذا الموعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور