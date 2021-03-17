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أخبار العالم

الأردن.. قرار جديد بشأن مراقبة مستويات الأكسجين في المستشفيات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:05 ص
علم الأردن
علم الأردن
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شيماء مصطفى
أصدرت وزارة الصحة الأردنية، أمرًا بتفقد مستويات الأكسجين كل 6 ساعات، وذلك على خلفية حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص.

وحسب وكالة "عمون" الأردنية، أمر مساعد أمين وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية في الأردن، الدكتور طه التميمي، مدراء المستشفيات خاصة البشير وحمزة بتسمية فني تخدير في كل مستشفى ليكون مسؤولا عن مراقبة خزانات الأكسجين.

ووجه بأن يتم إعطاء أوامر التعبئة عندما يصبح مستوى الأكسجين 50% من سعة الخزان وخاصة في هذه الظروف التي يكثر فيها استهلاكه، وسط تفشي فيروس كورونا.

وشدد التميمي على أن يتم تفقد مستويات الأكسجين في الخزانات كل 6 ساعات.

وأصدر التميمي تعميما لجميع مدراء المستشفيات ومدراء الشؤون الصحية بالتفقد الدوري واليومي لمستويات الأكسجين في المستشفيات ومولدات الكهرباء وأنظمة (u.p.s) بالإضافة إلى مستويات المياه في المستشفيات، مؤكدا أن مدير المستشفى هو المسؤول المباشر عن أي خلل في الأنظمة.
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