كوريا الجنوبية: 4 كوريين ضمن ضحايا حوادث إطلاق النار بمدينة أتلانتا الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الأربعاء/ أن أربعة أشخاص من أصل كوري، كانوا من بين ضحايا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية وقعت في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية /يونهاب/ عن الوزارة قولها، إن القنصلية العامة لكوريا في أتلاتنا أرسلت موظفين تابعين لها، للتحقق مما إذا كانت هناك أية إصابات أخرى بين كوريين في تلك الحوادث.