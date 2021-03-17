المستشار الأول لبريطانيا يهاجم أوروبا: ما فعلتموه مع أسترازينيكا خطير للغاية

قال الدكتور بيتر أوبنشو ، مستشار حكومة المملكة المتحدة والمتخصص في الأوبئة، لشبكة سي إن إن الإخبارية، إن الدول الأوروبية تبحث في نطاق أفق ضيق بتعليقها التطعيم بلقاح أسترازينيكا AstraZeneca في الوقت الحالي ولا تفكر في المخاطر الأوسع المرتبطة بالقرار.









أضاف أوبنشو بأن دول أوروبا تتكلف الأمور "فـلم يتكلموا حول ما سيفعله هذا القرار لكفاءة اللقاح أو طرحه أو ما إذا كان قد يتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص جراء Covid بسبب عدم التطعيم به".





ذكر أوبنشو ، أستاذ الطب في إمبريال كوليدج لندن ، "أعتقد أنه فيما يتعلق بالمسألة الأوسع ، أعتقد أن هذا الحذر الشديد هو في الواقع خطير للغاية".





و أوقفت 16 دولة أوروبية على الأقل استخدام لقاح AstraZeneca ، وعلقت ثلاث دول أخرى استخدام دفعات معينة من اللقاح.





يقول المنظمون بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إنه لا توجد صلة معروفة بين اللقاح وجلطات الدم ، وأن فوائد اللقاح تفوق المخاطر.





من المتوقع أن تدلي منظمة الصحة العالمية ببيان بشأن لقاح AstraZeneca في أقرب وقت، و من المقرر أن تدلي الهيئة الأوروبية الدوائية ببيان يوم الخميس.







