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خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي المصرى توازي نهج مؤسسات أجنبية كبرى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:17 ص
اقتصاد
اقتصاد
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شيرين عادل
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، خبير اقتصادى، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالمواطن المصري فيما يختص بالخدمات، العائد المادى عن طريق إطلاق عدة مبادرات.

وأوضح  "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكستر نيوز، أن قرار زيادة الأجور هو القرار الثانى برفع الحد الأدنى للأجور والذى يعكس اهتمام الدولة بالظروف المعيشية للمواطن والارتقاء بمستوى معيشته. 

ولفت إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى توفير احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أطلقت عدة مبادرات وكان أهمها سعر فائدة 3% والذى يجعل القدرة لمتوسطى الأفراد الحصول على المسكن بتيسيرات كبيرة وصغر حجم القسط المطلوب وعدم تأثر دخل المواطن. 

وأشار إلى الدولة المصرية انشأت العديد من الخدمات والمبادرات فى فترة قياسية سواء فى البنية التحتية، مشروعات زراعية، صناعية، بنية تحتية والتى توفر دخل للمواطن عن طريق خلق فرص عمل ومشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر. 

وتابع أن برنامج الإصلاح الاقتصادى جعل مصر توازى  نهج مؤسسات أجنبية كبرى عن طريق الصلابة والمرونة وتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا، وزيادة المعاشات للمواكبة مع متطلبات الحياة ومستوى المعيشة، والحياة الكريمة للأفراد. 
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