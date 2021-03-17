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فن

تمنيت التمثيل فيه .. سلوى عثمان تكشف عن تفاصيل دورها فى الاختيار 2

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
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أحمد البهي
حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوه تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية ، حيث كشف عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل الأختيار2 ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 


وأكدت سلوى عثمان انها كانت تتمنى ان تشارك فى الجزء الاول من العمل والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى ، وقد تحققت الأمنية من خلال مشاركتها فى الجزء الجديد بدور رغم انه مساحته ليست كبيرة ، الا انها متحمسة للمشاركة بشكل كبير . 

وأسنكملت حديثها : انها  تلعب خلال الأحداث شخصية والدة الفنانة أسماء أبو اليزيد التى تكن الى بطل العمل "أحمد مكى " مشاعر عاطفية ، كما يستعرض العمل الارهاب الذى قامت به الجماعة الأرهابية تجاه ساكنى منطقة مديمة نصر .

وتابعت : ان وجود الدراما الوطنية على الشاششة أمر فى غاية الأهمية لتاكد مسائلة الأنتماء عند الجيل الجديد ، إذ ان الجيل الذى سبقه قد عاصر أحداث جلعت إنتماءه قوى بشكل ملحوظ ، مؤكدة ان كل من رجال الجيش والشرطة المصرية بمثابة حائط صد إمام الارهاب ولابد وان إظهار تلك التضحيات من خلال عمل درامى .

يذكر أن "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى ، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.
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