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محافظات

بدء التشغيل التدريجي لمركز طب القرنة في الاقصر...صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:11 ص
صدى البلد
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شمس يونس
كشف الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن مركز طب القرنة بدأ في تفعيل التشغيل التدريجي للفترات المسائية ابتداء من امس الثلاثاء، ليعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة لثامنة مساء على أن يتم التفعيل على مدار الـ24 ساعة بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولياتها للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل المحافظة، وأنه تمت الاستجابة بصورة سريعة لشكاوى المواطنين بمركز القرنة، خاصة أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في المنظومة الصحية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ياتى ذلك في إطار الزيارة التي قام بها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، على رأس وفد من وزارة الصحة، لمركز القرنة غرب الأقصر، للالتقاء مع المواطنين على أرض الواقع والاستماع إليهم لتحديد الاحتياجات الطبية داخل المركز،  و تم وعد الأهالي ببحث تنفيذ التشغيل التدريجي للفترات المسائية بمركز طب القرنة، وأنه تم الوفاء بالوعد بصورة عاجلة، حيث تم بدء التشغيل التدريجي للفترات المسائية داخل المركز ابتداء من من الامس،  لتقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية لأهالي المدينة. 

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