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ديني

آخر وقت لصلاة الصبح وهل يجوز أداء السنة قبلها .. الإفتاء ترد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:19 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن آخر وقت لصلاة الصبح يكون مع شروق الشمس، منوها بأنه يجوز صلاة ركعتين سنة قبلها كنوع من أنواع قضاء السنة.

هل صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر؟

هل صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر؟.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي قال إن صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء، منها الصبح، والفجر، والغداء.

وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو فات الإنسان صلاة الفجر في وقتها عليه أن يصليها في وقت الضحى أو في وقت الظهر أو في أي وقت، يصليها صلاة الصبح قضاء، أو صلاة الفجر قضاء.

وأوضح أمين الفتوى أنه على الانسان بأن لا يشغله أي من المسميات لأن كل هذه المسميات صحيحة ولا شيء فيها.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه لا فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح ، فكلاهما صلاة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك: البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق، وهو اعتقاد خاطئ، ضاربا المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".

وأوضح أمين الفتوى أن المطلوب حين يؤذن للفجر أن يصلي المسلم ركعتين خفيفتين سنة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وإذا فرغ منهما يصلي الفريضة وهي ركعتان.
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