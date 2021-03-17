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أخبار العالم

توقعات بتشكيل الحكومة اللبنانية خلال ساعات.. واتفاق على اسم وزير الداخلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:25 ص
الحريري وعون
الحريري وعون
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شيماء مصطفى
قالت صحيفة "اللواء" اللبنانية، إن هناك اتفاقا بشأن تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خلال 72 ساعة".

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن "معلومات تم تداولها ليلا، بشأن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على أن تضم 20 وزيرًا، وتسند فيها وزارة ‏الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام".

يأتي ذلك على خلفية انهيار الليرة اللبنانية، إذ سجلت، أمس الثلاثاء، 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيون إلى تنظيم احتجاجات وقطع الطرقات في معظم المناطق.

كما يشهد لبنان انهيارًا شاملًا في كل قطاعاته وخصوصا على الصعيد الاقتصادي ودمار الليرة اللبنانية أمام الدولار، فضلًا عن الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وكان حزب الله اللبناني، أكد في وقت سابق، عدم مسؤوليته عن تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان ولا يضع العراقيل في طريقها.

كما شدد على رفضه مبدأ سحب التكليف من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وإعادة الثقة الى الحكومة المستقيلة.

وأشار إلى أن الحزب يتمسك بالحريري لرئاسة الحكومة لكن في الوقت نفسه لا يستطيع الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون ولا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
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