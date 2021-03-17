موجز السوشيال | إمام عاشور يهاجم جمهور الزمالك .. سيرينو يغازل جماهير الأهلي .. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي القلعة البيضاء.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها بـ روب تايجر

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها على النحو التالي:إمام عاشور لـ جمهور الزمالك : "ناس مريضة بطلوا بقا محدش يتكلم عليا"لاميتا فرنجية تستعرض جمالها وأنوثتها بـ روب تايجر .. صورصافينار تؤدي التمارين الرياضية في الجيم.. شاهدسيرينو يغازل جماهير الأهلي بصورة مع موسيماني.. شاهدرد فعل حمدي النقاز عقب فوز الترجي على الزمالك .. شاهدأحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي الزمالك بعد الهزيمة من الترجيلو جبت سيرته اعملولي بلوك.. صلاح عبدالله يسخر من هزيمة الزمالك أمام الترجيجامدين ومفيش إلا احنا.. نيرمين الفقي تظهر بإطلالة شبابية