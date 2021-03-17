بينهم 3 يمنيين.. أمريكا تعتقل 4 أشخاص في قائمة الإرهاب على حدود المكسيك

أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة للكونجرس، مساء أمس الثلاثاء، أن 4 أشخاص اعتقلوا على الحدود الجنوبية منذ الأول من أكتوبر بأسماء متطابقة على قاعدة بيانات فحص الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما أفاد أحد مساعدي الكونجرس المطلع على المراسلات لموقع "أكسيوس".





وبحسب الموقع الإخباري، أكد المصدر أن ثلاثة من الأشخاص الذين تم القبض عليهم من اليمن وواحد من صربيا.





وبحسب المصدر، فإن الاعتقالات الأربعة هي أكثر من عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال السنوات المالية الأخيرة الكاملة. وخلال العام 2018، تم اعتقال 6 أشخاص من اليمن وبنجلاديش.





ويأتي معظم المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من المكسيك أو أمريكا الوسطى ويطلبون اللجوء أو لم شمل الأسرة أو وظائف أفضل في الولايات المتحدة.





وقال أعضاء مجلس النواب الجمهوري الذين زاروا الحدود يوم الاثنين إن عددا غير محدد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود لديهم أسماء مطابقة لتلك الواردة في قائمة مراقبة الإرهاب.





وكثيرًا ما حذر الرئيس السابق دونالد ترمب ومحافظون آخرون من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.





ولدى أميركا قائمة مراقبة طويلة من الأسماء، تشمل الأشخاص "المعروفين أو المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية"، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.



