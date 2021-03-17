ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم 3 يمنيين.. أمريكا تعتقل 4 أشخاص في قائمة الإرهاب على حدود المكسيك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:40 ص
أمريكا تعتقل 4 أشخاص
أمريكا تعتقل 4 أشخاص في قائمة الإرهاب على حدود المكسيك
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة للكونجرس، مساء أمس الثلاثاء، أن 4 أشخاص اعتقلوا على الحدود الجنوبية منذ الأول من أكتوبر بأسماء متطابقة على قاعدة بيانات فحص الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما أفاد أحد مساعدي الكونجرس المطلع على المراسلات لموقع "أكسيوس".

وبحسب الموقع الإخباري، أكد المصدر أن ثلاثة من الأشخاص الذين تم القبض عليهم من اليمن وواحد من صربيا.

وبحسب المصدر، فإن الاعتقالات الأربعة هي أكثر من عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال السنوات المالية الأخيرة الكاملة. وخلال العام 2018، تم اعتقال 6 أشخاص من اليمن وبنجلاديش.

ويأتي معظم المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من المكسيك أو أمريكا الوسطى ويطلبون اللجوء أو لم شمل الأسرة أو وظائف أفضل في الولايات المتحدة.

وقال أعضاء مجلس النواب الجمهوري الذين زاروا الحدود يوم الاثنين إن عددا غير محدد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود لديهم أسماء مطابقة لتلك الواردة في قائمة مراقبة الإرهاب.

وكثيرًا ما حذر الرئيس السابق دونالد ترمب ومحافظون آخرون من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.

ولدى أميركا قائمة مراقبة طويلة من الأسماء، تشمل الأشخاص "المعروفين أو المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية"، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومنعت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 3700 شخص على قائمة المراقبة من القدوم إلى البلاد خلال السنة المالية 2017 المنتهية في 30 سبتمبر 2017 وتم إيقاف معظمهم في المطارات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يحطم إرث ترامب.. استراتيجية أم نكاية في سلفه؟

بايدن وعد بوقف بناء جدار ترامب .. ماذا سيفعل لوقف تسونامي المهاجرين؟

البنتاجون: السعودية ركن أساسي في الأمن الإقليمي وسنواصل الردع الفعال ضد إيران

في عهد بايدن .. دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية

ترامب غاضب من بايدن : ما يفعله يدمر أمريكا

ترشيحاتنا

حكم إخراج صدقة جارية على المتوفَّى العاصي؟

بعد اقتحام قصرالمعاشيق.. السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض

عبد الجليل: تصريحات كارتيرون خايبة.. ولاعبو الزمالك بلا روح

موسيماني يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخى؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور