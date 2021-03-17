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محافظات

وكيل صحة الشرقية يكلف بتفعيل العمليات الجراحية والإنتهاء من قوائم الإنتظار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:33 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تناول الإجتماع إستعراض الموقف الصحي الحالي وخطة العمل خلال الفترة الحالية والمقبلة، وخطة مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

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أطمئن وكيل الوزارة علي إستعدادات وجاهزية المستشفيات لإستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، والمتابعة العلاجية المستمرة للحالات المرضية بالأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، وأكد علي تعزيز تواجد القوي البشرية بالأقسام الطبية الحرجة.

 

كما وجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بتفعيل العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، وزيادة القوافل الجراحية للإنتهاء من أي قوائم إنتظار خاصة بالعمليات الجراحية، مشددًا علي المتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لهم، خلال الفترات المختلفة وخاصة النوبتجية والسهر، ومراجعة شبكات الأكسجين، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين، والأدوية والمستلزمات الطبية، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد علي متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل كافة الأقسام الطبية.

 

كما أشاد وكيل الوزارة بإدارة خدمة المواطنين، ونسب إنجاز وحل شكاوي المواطنين بمنظومة الشكاوي الحكومية، والتي بلغت نسبتها ٩٩% خلال الفترة السابقة، كما وجه مديري الإدارات الفنية، ومديري المستشفيات بوضع رؤية بالتطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات المحافظة، وأثني علي أعمال التطوير الجارية والتي تم الإنتهاء منها خلال الأيام السابقة ومنها الأمراض الصدرية بتوجيهات معالي وزيرة الصحة، ومستشفيات السعديين، وأبوحماد وغيرهم، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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