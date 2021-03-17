تكريم المتميزين من العاملين لمرفق إسعاف شمال سيناء

كرم الدكتور محمود عامر مدير مرفق الاسعاف بمحافظة شمال سيناء ، اليوم ، ٣ مجموعات من العاملين بالمرافق الأولي في قطاع الساحل ومجموعه، والثانيه من قطاع الوسط والثالثة من قطاع العريش ، لحسن كفاءتهم فى العمل وعلى جهدهم المبذول من أجل خدمة المواطن .

حضر التكريم كل من : ناصر فايز مشرف المحافظه و محمد النجار مشرف قطاع العريش ، واحمد عبد العظيم مشرف قطاع وسط سيناء .

وأكد الدكتور محمود عامر، أن المرفق مجهز بأحدث السيارات والمعدات، حيث يضم 98 سيارة إسعاف مجهزة، منهم 20 سيارة عناية مركزة لنقل الحالات تحت أجهزة التنفس الصناعي كوحدة عناية مركزة للنقل بين المستشفيات داخل وخارج المحافظة، وسيارتين بكلا منهما 4 أسره للكوارث، وسيارتي حضانة للأطفال المبتسرين بكلا من العريش وبئر العبد.. و4 سيارات مخصصة للكوارث لنقل 4 مصابين فى توقيت واحد، حيث يوجد في كل سيارة 4 أسِرة مجهزة ومتكاملة لنقل الحالات من موقع الحادث لأقرب مستشفى.حيث يوجد 55 نقطة إسعاف على مستوي المحافظة.

واضاف ، بأن المرفق يقدم ما بين 9 آلاف و11 ألف خدمة شهريا، بمعدل 300 خدمة يوميا.. مشيرا إلى أن الخدمات الطارئة لها الأولوية في سرعة الاستجابة، يليها النقل بين المستشفيات، ثم النقل من المستشفى إلى منزل حالة المريض.

أشار عامر إلى أن مرفق الإسعاف شهد خلال السنوات الماضية صعوبات كبيرة خلال تقديم الخدمات بسبب الظروف التي كانت تشهدها المحافظة.. مشيرا الي انه قد استشهد 6 من العاملين بالاسعاف، وإصابة 45 آخرين اثناء قيامهم بتأدية واجبهم.

وأوضح الدكتور محمود عامر، أن نقاط الإسعاف المنتشرة بالمحافظة وصلت الي 55 نقطة، تغطى الرقعة الجغرافية لشمال سيناء بالكامل، الي جانب تغطية الطرق والمسافات بين كل نقطة إسعاف وأخرى 20 كيلو بالمناطق السكانية و30 كيلو بالمناطق الصحراوية،.

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