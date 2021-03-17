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طريقة عمل حلوى الروكو للشيف زينب مصطفى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:38 م
طريقة عمل حلوى الروكو
طريقة عمل حلوى الروكو
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوى الروكو بمذاق جديد لعشاق الحلويات ووقت قصير لأعدادها بالنسبة لربة المنزل.

مقادير حلوى الروكو
2 بيضة
6 ملعقة كبيرة سكر
6 ملعقة كبيرة زيت
6 ملعقة كبيرة لبن
7 جرام فانيليا رشة ملح
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ينسون
400 جرام دقيق زيت للقلي
2 كوب سكر للتغليف
صوص كراميل
صوص شوكولاتة

طريقة تحضير حلوى الروكو
* في العجان، يوضع البيض والسكر والزيت واللبن والفانيليا والينسون ورشة الملح

* في وعاء آخر يخلط البيكينج باودر مع الدقيق ثم يضاف للخليط وتخلط جميع المقادير معا

* في وعاء، يرش الوعاء بالدقيق ثم يضاف إليه العجين على شكل دائري وتغطى للتخمير لمدة 25 دقيقة

* تفرد العجينة بعد التخمير وتقطع على شكل دونتس وتغطى لمدة 25 دقيقة

* ثم تحمر في زيت غزير على النار وتقدم بالهنا

* يزين بالسكر البودرة أو الشيكولاتة حسب الرغبة

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