طريقة عمل حلوى الروكو للشيف زينب مصطفى

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوى الروكو بمذاق جديد لعشاق الحلويات ووقت قصير لأعدادها بالنسبة لربة المنزل.
مقادير حلوى الروكو
2 بيضة
6 ملعقة كبيرة سكر
6 ملعقة كبيرة زيت
6 ملعقة كبيرة لبن
7 جرام فانيليا رشة ملح
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ينسون
400 جرام دقيق زيت للقلي
2 كوب سكر للتغليف
صوص كراميل
صوص شوكولاتة
طريقة تحضير حلوى الروكو
* في العجان، يوضع البيض والسكر والزيت واللبن والفانيليا والينسون ورشة الملح
* في وعاء آخر يخلط البيكينج باودر مع الدقيق ثم يضاف للخليط وتخلط جميع المقادير معا
* في وعاء، يرش الوعاء بالدقيق ثم يضاف إليه العجين على شكل دائري وتغطى للتخمير لمدة 25 دقيقة
* تفرد العجينة بعد التخمير وتقطع على شكل دونتس وتغطى لمدة 25 دقيقة
* ثم تحمر في زيت غزير على النار وتقدم بالهنا
* يزين بالسكر البودرة أو الشيكولاتة حسب الرغبة