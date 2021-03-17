طريقة عمل حلوى الروكو للشيف زينب مصطفى

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوى الروكو بمذاق جديد لعشاق الحلويات ووقت قصير لأعدادها بالنسبة لربة المنزل.

مقادير حلوى الروكو

2 بيضة

6 ملعقة كبيرة سكر

6 ملعقة كبيرة زيت

6 ملعقة كبيرة لبن

7 جرام فانيليا رشة ملح

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ينسون

400 جرام دقيق زيت للقلي

2 كوب سكر للتغليف

صوص كراميل

صوص شوكولاتة

طريقة تحضير حلوى الروكو

* في العجان، يوضع البيض والسكر والزيت واللبن والفانيليا والينسون ورشة الملح

* في وعاء آخر يخلط البيكينج باودر مع الدقيق ثم يضاف للخليط وتخلط جميع المقادير معا

* في وعاء، يرش الوعاء بالدقيق ثم يضاف إليه العجين على شكل دائري وتغطى للتخمير لمدة 25 دقيقة

* تفرد العجينة بعد التخمير وتقطع على شكل دونتس وتغطى لمدة 25 دقيقة

* ثم تحمر في زيت غزير على النار وتقدم بالهنا

* يزين بالسكر البودرة أو الشيكولاتة حسب الرغبة