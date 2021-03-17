ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليس القرار الأفضل.. رئيس الاتحاد الألماني ينتقد تنظيم قطر للمونديال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:53 ص
رئيس الاتحاد الألماني
رئيس الاتحاد الألماني
Advertisements
إسراء أشرف
انتقد فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قرار اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه ليس القرار الأفضل.

وقال كيلر، في تصريحات لشبكة "سكاي"، إنه يعتقد أن الإجراءات كلها لم تتسم بالشفافية الكاملة، وأن شعوره ليس جيدا حيال البطولة.

وأضاف: "أرى مباريات تقام لأسباب تتعلق بالاستدامة.. عندما تشيد بضعة استادات في مكان ما في الصحراء، ولن تكون هناك حاجة إليها بعد ذلك".

وفازت قطر بحق استضافة كأس العالم في 2010، بناءً على تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعن ترشحه لولاية جديدة في رئاسة اتحاد الكرة الألماني، أعلن كيلر أنه سيترشح بكل تأكيد بعد انتخابه للمرة الأولى في 2019.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. اعتماد ترشح هاني أبوريدة في انتخابات مجلس "فيفا"

اتحاد الكرة يعلن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا

فيفا يكشف عن مباراتين فى مونديال الأندية بدون وقت إضافي حال التعادل

طاقم سنغالي.. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

حكم لاتيني يدير نهائى مونديال الأندية

فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة عبد الحفيظ التطاوي .. قصة جمعه بين الفن والمحاماة وابنته الوزيرة السابقة

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

لو جبت سيرته اعملولي بلوك.. صلاح عبدالله يسخر من هزيمة الزمالك أمام الترجي

سعر صرف الريال السعودي بالبنوك المصرية.. آخر تحديث

هل يجوز الجمع بين صوم التطوع وقضاء ما فات من رمضان ؟

دعاء بعد الصلاة .. احرص عليه باستمرار لتحقق ما تريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور