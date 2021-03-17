ليس القرار الأفضل.. رئيس الاتحاد الألماني ينتقد تنظيم قطر للمونديال

انتقد فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قرار اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه ليس القرار الأفضل.





وقال كيلر، في تصريحات لشبكة "سكاي"، إنه يعتقد أن الإجراءات كلها لم تتسم بالشفافية الكاملة، وأن شعوره ليس جيدا حيال البطولة.





وأضاف: "أرى مباريات تقام لأسباب تتعلق بالاستدامة.. عندما تشيد بضعة استادات في مكان ما في الصحراء، ولن تكون هناك حاجة إليها بعد ذلك".





وفازت قطر بحق استضافة كأس العالم في 2010، بناءً على تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





وعن ترشحه لولاية جديدة في رئاسة اتحاد الكرة الألماني، أعلن كيلر أنه سيترشح بكل تأكيد بعد انتخابه للمرة الأولى في 2019.