فى ذكرى ميلاده.. هل توفى فنان الشعب بـ"سم" الانجليز أم جرعة مخدرات زائدة؟





كان سيد درويش ملقب بـفنان الشعب، حيث اقتبس عددا من أقوال الزعيم مصطفى كامل وجعل منها مطلعا للنشيد الوطنى.





وبسبب حبه الشديد فى وطنه، يقال إن حياة الفنان سيد درويش بسبب تسمم مدبر من الإنجليز أو الملك فؤاد بسبب أغانيه التي تحث الشعب على الثورة ، وفى رواية أخرى يقال أن سبب الوفاه جرعة زائدة من المخدرات ولكن أحفاده خرجوا نفوا بالأدلة فيه خطاب بخط يده يقول لصديقه أنه اقلع عن السهر وكل ما يصاحبه وينصح صديقه بالتخلي عنهم.





ومن أهم ألحانه، ياصاحب السحر الحلال، ياحمام الأيك، يا بهجت الروح، سل فينا اللحظ هنديا.

يحل اليوم 17 من مارس ذكرى ميلاد الفنان سيد درويش، فهو من مواليد الاسكندرية عام 1892.