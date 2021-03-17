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خبير : الطاقة الرخيصة في أمريكا وأوروبا أبرز أسباب رفاهيتهم .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:16 ص
حقل ظهر
حقل ظهر
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ياسمين القصاص
قال الدكتور على عبد النبى، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النوعية سابقا، إن الطاقة تعتبر من أهم وأخطر القضايا على مستوى العالم، معقبا: "الرفاهية التي تعيش بها أمريكا والدول الأوروبية من الطاقة، ولولا حصولهم على طاقة رخيصة لما كانوا عاشوا في هذه الرفاهية". 

وأضاف خبير الطاقة ، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه يجب على كل دولة أن تشهد استقرار سياسي أولا، لكى تقوم بالعديد من الانجازات في مجال الطاقة، ومن ثم تبدأ المشروعات الكبيرة التى تخص مجال الطاقة، كاشفا أن الدولة المصرية لديها استقرار سياسيى كبير بسبب امتلاكها تلك المشروعات التنموية الضخمة في مجال الطاقة التى شهدتها الفترة الأخيرة.

وأشار "عبدالنبي"، إلى أن أهم شئ في تقدم الطاقة هو السياسة، ودليل على ذلك عند إجراء الأبحاث العلمية على البترول والطاقة فيجب أن ترسيم الحدود اولا، ومن ثم تبدأ جميع الاكتشافات، وحتى أن الثقل السياسى للدولة هو السبب الأساسي في نجاح تلك النجاحات والاكتشافات لمجال الطاقة.

وأوضح أن الدولة المصرية كان لديها ثقل سياسى، فبالتالى استطاعت أن ترسم الحدود سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي في الغاز الطبيعي منذ عام 2018.

وأكد أن حقل ظهر يعتبر للغاز الطبيعي كان عامل أساسي في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.
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