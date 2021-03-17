أتلتيكو مدريد يتحدى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.









ولعب أتلتيكو مدريد مباراة الذهاب كمضيف بسبب القيود المفروضة على البريطانيين في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم تتمكن كتيبة المدرب دييجو سيميوني من اللعب في ميترو بوليتانو، وسيتوجه الفريق إلى ستاد ستامفورد بريدج وهو متصدر لليجا الإسبانية، ولكن مع بعض القلق بعدما سقط في فخ التعادل السبت أمام خيتافي.

ويتمسك أتلتيكو مدريد بما حققه الموسم الماضي، حينما أقصى ليفربول على أرضه، وسيتوجه الآن إلى لندن ليواجه خصما متألقا منذ تولي توماس توخل تدريب الفريق، فقد حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 12 مباراة، ولكنه لم يفلت كذلك من الفخ التعادل السلبي أمام ليدز مساء السبت.

وكان تشيلسي قد أنهى مباراة الذهاب بالانتصار بهدف نظيف، ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات في مواجهة الإياب أمام أتلتيكو مدريد.