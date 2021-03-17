بعد 24 سنة من ألاباندا .. محمد هنيدي ومنى عبد الغني يجددان التعاون

يواصل الفنان محمد هنيدي تسجيل دوره ضمن أحداث عمل إذاعي جديد يعرض خلال شهر رمضان القادم على احدى المحطات الإذاعية ، حيث من المقرر أن تشاركه في البطولة الفنانة منى عبد الغني ، بعد ان التقيا قبل 24 في مسرحية ألابندا.





وانتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير دوره ضمن أحداث فيلم النمس والإنس، ويشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، وسليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.





ومن ناحية أخرى انتهت منى عبد الغنى من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "أيامنا الحلوة"، والذي يبلغ عدد حلقاته 5 فقط، زمن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تلعب داخل الأحداث شخصية سيدة تعمل في أحد البنوك.



