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رياضة

بايرن ميونخ في مهمة سهلة أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:15 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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إسراء أشرف
يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره لاتسيو الإيطالي، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة بالنسبة للفريق البافاري حامل اللقب، سهلة "نظريا" بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة على ملعب الفريق الإيطالي (4-1).

بدوره اكتسح بايرن ميونخ، حامل اللقب، لاتسيو برباعية مقابل هدف، مما تجعل حظوظه أفضل كثيرا، وعلى هذا يواجه الأخير مهمة مستحيلة.

ويطرح المدرب هانز فليك، الذي تزيد حظوظه في الفوز بينما ينافس فريقه بشراسة على صدارة البوندسليجا، خيار إراحة أحد ركائز فريقه في وقت حاسم في الموسم.
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